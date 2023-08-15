Происшествия 15 августа 2023, 04:00 Уголовное дело возбудили после взрыва на АЗС в Махачкале СК: по факту взрыва на АЗС в Махачкале возбудили уголовное дело СУ СК России по Республике Дагестан

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Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное по факту взрыва на АЗС в Махачкале, где погибли люди. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Согласно версии следствия, 14 августа в 21:50 в здании станции технического обслуживания автомобилей произошло возгорание и последующий взрыв, в результате которого пострадали и погибли люди. Повреждения получили расположенные рядом здания и машины.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица», — отметили в СК по республике.

В результате ЧП были госпитализированы 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии, 12 человек погибли, в том числе двое детей.