Уголовное дело возбудили после стрельбы на свадьбе в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы, которая произошла на Синопской набережной в минувшее воскресение. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители нашли машину, из которой, по словам очевидцев, неизвестные устроили стрельбу из пистолета. Находившиеся в салоне авто мужчины признались, что во время празднования свадьбы стрелял их друг. Полицейские поймали его. Задержанным оказался уроженец Таджикистана, который объяснил стрельбу желанием отдать дань традициям.