Происшествия 13 июня 2023, 11:05 Уголовное дело возбудили после столкновения двух танкеров на реке Лене СК: уголовное дело возбудили после столкновения танкеров на реке Лене в Иркутской области Соцсети

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После столкновения двух танкеров на реке Лене в Киренском районе Иркутской области возбудили уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, расследование ведут в рамках двух статей: о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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«Следователями и криминалистами СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — дополнили в ведомстве.

Два танкера столкнулись на реке Лене 12 июня. По предварительной информации, судно «Ерофей Хабаров» задело другой танкер во время перевозки топлива. В результате бензин попал в воду. Из-за разлива горючего в регионе ввели режим ЧС. По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в реку могло попасть от 60 до 90 тонн бензина. Он также сообщил, что капитан танкера «Ерофей Хабаров» был нетрезвым.