Уголовное дело возбудили после смерти школьника из-за взрыва боеприпаса в Лобне. Видео с места

В подмосковной Лобне возбудили уголовное дело после смерти школьника. Он подорвался на боеприпасе времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, подросток сам принес снаряд в здание досугового центра.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка», — процитировала пресс-служба ее сова.

В результате погиб 14-летний мальчик. По предварительной информации, у него в руках сдетонировал патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений школьник скончался на месте до приезда врачей. Причиной смерти стала большая кровопотеря.

Ранее источник сообщил «360», что ребенок находился в МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие». Директор досугового центра Маргарита Лукина отметила, что мальчик там не учился. Как именно он оказался на территории образовательного учреждения и зачем туда пришел - пока не понятно. Неизвестно также, откуда он взял боеприпас. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.