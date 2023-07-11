Происшествия 11 июля 2023, 18:17 Уголовное дело возбудили после смерти отца и сына в Нижегородской области

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти отца и сына в городе Выксе Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

Тела мужчины и подростка обнаружили в подвале одного из частных домов по улице Крупской, следов преступления правоохранители не обнаружили.

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По предварительным данным, семья могла погибнуть в результате удара током, для установления истинных причин смерти специалисты проведут судебно-медицинское исследование.