11 июля 2023, 18:17
Уголовное дело возбудили после смерти отца и сына в Нижегородской области
Следователи возбудили уголовное дело после смерти отца и сына в городе Выксе Нижегородской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
Тела мужчины и подростка обнаружили в подвале одного из частных домов по улице Крупской, следов преступления правоохранители не обнаружили.
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По предварительным данным, семья могла погибнуть в результате удара током, для установления истинных причин смерти специалисты проведут судебно-медицинское исследование.
Уголовное дело
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