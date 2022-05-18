Уголовное дело возбудили после смертельной аварии с КамАЗом в Татарстане

Смертельного ДТП с участием микроавтобуса и КамАЗа произошло в Татарстане. В результате сотрудники органов возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.

Авария произошла на трассе Азнакаево-Бугульма. Водитель вахтового микроавтобуса FIAT не справился с управлением и врезался в КамАЗ. В результате водитель FIAT получил травмы, а его пассажир погиб. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушения ПДД.