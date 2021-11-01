Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Оренбуржье

В городе Соль-Илецк возбуждено уголовное дело после смертельной аварии, произошедшей в сентябре. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Обвинение предъявлено 63-летнему водителю автомобиля Nissan. Он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К приезду медиков она была еще жива. Женщину экстренно госпитализировали. Но травмы оказались настолько тяжелыми, что спасти ее не удалось. Виновник ДТП может лишиться свободы на срок до пяти лет.