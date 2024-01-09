Происшествия 09 января 2024, 06:12 Уголовное дело возбудили после схода поездов в Забайкалье СКР возбудил уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Забайкалье Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

В Забайкальском крае сошли в рельс вагоны грузового поезда, никто не пострадал. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Авария произошла вечером 8 января по московскому времени на 6604-м километре четвертого пикета перегона Алеур — Укурей. По данным следствия, с путей сошли вагоны грузового поезда, никто не пострадал. Началась проверка. Уголовное дело возбудили по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Реклама

Пресс-служба РЖД заявила, что сошли с рельс 27 вагонов, нарушен габарит соседнего пути . Со станций Шилка и Зилово к месту аварии направили восстановительные поезда, для координации работ создали оперштаб. Произошедшее сказалось на графике движения пассажирских поездов.