Происшествия 26 января 2024, 11:14 Уголовное дело возбудили после пожара во Владимирской области, в котором погибли два человека

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области, в котором погибли 63-летняя женщина и ее 16-летний внук. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, пламя охватило одноэтажный дом в городе Курлово утром 20 января. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

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Отмечается, что для выяснения обстоятельств смерти людей и причин возгорания следователи назначили судебные экспертизы.