Происшествия 30 июня 2023, 12:44 Уголовное дело возбудили после пожара в доме в Кемерове, в котором погибли четыре человека

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Следователи возбудили уголовное дело после возгорания, которое произошло в частном доме в Кемерове. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

По предварительным данным, пожар произошел в доме ночью, выбраться из горящего здания смогли только три человека. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела супружеской пожилой пары и двоих восьмилетних детей.

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Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.