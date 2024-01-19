19 января 2024, 19:23
Уголовное дело возбудили после поломки подъемника на курорте в Подмосковье
СК заявил о возбуждении дела после поломки подъемника на курорте в Степаново
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Московской области после ЧП с кресельным подъемником на горнолыжном курорте в деревне Степаново. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.
В ведомстве уточнили, что предварительной причиной происшествия считают поломку поворотного колеса, из-за которого и произошла остановка подъемника.
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Сейчас следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Минздраве Подмосковья «360» сообщили, что в результате ЧП пострадали три человека. Двоих доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще одного пострадавшего осмотрели на месте, от госпитализации он отказался.
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