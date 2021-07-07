facebook_pixel
    07 июля 2021, 19:33

    Уголовное дело возбудили после падение ребенка в открытый колодец в Омске

    Редакция сайта 360

    В Омске принято решение о возбуждении уголовного дела после падения четырехлетней девочки в открытый водопроводный колодец. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональный следком.

    По данным издания, ребенок провалился в колодец в минувшее воскресение на улице Масленникова. Девочка получила травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В ходе следствия будут установлены виновные лица и собственники колодца.