Уголовное дело возбудили после падение ребенка в открытый колодец в Омске

В Омске принято решение о возбуждении уголовного дела после падения четырехлетней девочки в открытый водопроводный колодец. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным издания, ребенок провалился в колодец в минувшее воскресение на улице Масленникова. Девочка получила травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В ходе следствия будут установлены виновные лица и собственники колодца.