Происшествия 05 марта 2024, 14:07 Уголовное дело возбудили после обрушения лифта в многоэтажке в Шушарах Следком возбудил уголовное дел после падения лифта с людьми в Шушарах

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Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лифта с людьми в доме на Новгородском проспекте в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Кабина, в которой находились несколько человек, рухнула с восьмого этажа из-за перегрузки. Пострадали три человека, в том числе восьмилетний мальчик — он получил ушиб правого голеностопного сустава. Двое взрослых попали в больницу с различными травмами.

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«Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изымается документация», — передали в Следкоме.

Ранее директор управляющей компании дома Зухра Ефимова рассказала, что точную причину падения лифта еще не установили. Специалисты назвали случившееся «переспуском». Раньше подобных проблем не было.