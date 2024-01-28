Важное 28 января 2024, 16:49 Уголовное дело возбудили после обрушение стены дома в Ростове-на-Дону СК возбудил дело после обрушения стены дома в Ростове-на-Дону Пресс-служба МЧС

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Фигурантом пока никто не стал. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность». По данным следствия, обрушение стены 27 января продолжилось на следующий день и привело к обвалу несущей конструкции. В результате обрушились все стены одного из подъездов с первого по пятый этажи.

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«Все жители дома были своевременно эвакуированы с последующим их размещением в пункте временного пребывания. <…> В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до ЧП жители услышали грохот и скрежет. На место прибыли полиция и экстренные службы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Он добавил, что в доме обрушился один из подъездов. Оказалось, что дом признали аварийным еще четыре года назад. Жильцам предлагали переселиться, но они отказались.