    03 июня 2020, 19:20

    Уголовное дело возбудили после обнаружения тела в лесу Ростовской области

    Редакция сайта 360°

    В Мясниковском районе Ростовской области в лесном массиве нашли тело неизвестного. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru.

    Труп нашли рядом с хутором Веселый. Отмечается, что убитому на вид 30-40 лет. На его теле были зафиксированы резаные раны и переломы. Поэтому уголовное дело было открыто по статье «Убийство».

    Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего. Кроме этого, проводится необходимая следственная работа