03 июня 2020, 19:20
Уголовное дело возбудили после обнаружения тела в лесу Ростовской области
В Мясниковском районе Ростовской области в лесном массиве нашли тело неизвестного. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru.
Труп нашли рядом с хутором Веселый. Отмечается, что убитому на вид 30-40 лет. На его теле были зафиксированы резаные раны и переломы. Поэтому уголовное дело было открыто по статье «Убийство».
Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего. Кроме этого, проводится необходимая следственная работа