Уголовное дело возбудили после обнаружения тела в лесу Ростовской области

Труп нашли рядом с хутором Веселый. Отмечается, что убитому на вид 30-40 лет. На его теле были зафиксированы резаные раны и переломы. Поэтому уголовное дело было открыто по статье «Убийство».

Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего. Кроме этого, проводится необходимая следственная работа