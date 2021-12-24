Уголовное дело возбудили после нападения собак на школьников в Уфе

Двое детей пострадали из-за нападения собак в Уфе. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщило ToDay News Ufa со ссылкой на Следственный комитет Башкирии.

Первое нападение произошло 16 декабря в микрорайоне «Шакша» на улице Производственная. В результате десятилетний мальчик получил ранения обеих ног. Аналогичная ситуация произошла через три дня на той же улице. В этот раз от собак пострадала 13-летняя девочка. Она получила раны ног, рук, туловища и головы. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.