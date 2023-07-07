Происшествия 07 июля 2023, 16:53 Уголовное дело возбудили после нападения на адвоката подмосковной палаты Адвокат Елена Пономарева сообщила, что после нападения на нее возбудили дело о хулиганстве РИА «Новости»

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Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после нападения на члена Адвокатской палаты Московской области Елену Пономареву. Об этом пострадавшая сообщила ТАСС.

«После того, как я написала заявление в полицию, возбудили дело по части 1 статьи 213 УК РФ „Хулиганство“», — сказала адвокат.

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Пономарева предположила, что причиной нападения стала ее профессиональная деятельность. Случившееся может быть связано с расследованием дела о наркоторговле, по которому ее допрашивали в Лыткаринском суде в 2021 году как свидетеля, пояснила юрист.

Обвиняемых по указанному делу осудили и приговорили к серьезному сроку, отметила пострадавшая. По мнению адвоката, ей могли отомстить за то, что она не подтвердила версию фигурантов на судебном заседании.

Пономареву облили зеленкой на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе 7 июля. Юрист получила ожог роговицы второй степени. Адвокат подмосковной коллегии сообщила «360», что до нападения ее преследовали два года.