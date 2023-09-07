Происшествия 07 сентября 2023, 14:57 Уголовное дело возбудили после массовой драки в Новой Москве СК возбудил уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в Новой Москве РИА «Новости»

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В Новой Москве подралась толпа мужчин. Следствие установило личности участников потасовки и возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что 5 сентября несколько мужчин устроили массовую драку в поселении Сосенское. О причинах конфликта пока ничего не известно. Вскоре всех участников потасовки привезут к следователям на допрос.

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В пресс-службе добавили, что следователи изучат записи с камер видеонаблюдения и опросят свидетелей, чтобы установить полную картину произошедшего.

Ранее в центре столицы группа молодых людей избила и распылила газовый баллончик в лицо прохожему. После нападения возбудили уголовное дело о хулиганстве.