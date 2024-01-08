08 января 2024, 19:57
Уголовное дело возбудили после массового ДТП под Новгородом
СК возбудил уголовное дело после столкновения более 30 машин под Новгородом
После массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК. На место аварии выдвинулись сотрудники ведомства.
Предварительно установлено, что сегодня из-за плохой погоды на автодороге М-11 «Нева» в Новгородском районе столкнулись более 30 машин.
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«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие», — отметили в СКР.
Правоохранители организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ. Ответственность по ней наступает, в частности, при оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На место происшествия направились следователи, которые выяснят обстоятельства аварии и оценят действия лиц, отвечающих за очистку снега на скоростной автомагистрали.
Участниками ДТП могло стать большее число водителей. По данным новгородского губернатора Андрея Никитина, машин было около 50.
ДТП
Следственный комитет России
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