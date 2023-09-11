Происшествия 11 сентября 2023, 08:36 Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Вологодской области СК: уголовное дело возбудили после крушения вертолета в районе озера Воже

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Следователи осмотрели место крушения вертолета в Вологодской области и возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ Пресс-служба Западного МСУТ СК РФ

Дело возбудили по признакам статьи о деяниях, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ), указали в ведомстве.

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По данным следствия, вертолет потерпел крушение в районе озера Воже Вологодской области 10 сентября. На борту воздушного судна находились три человека.

В результате случившегося двое получили травмы. Пострадавших передали медикам для оказания необходимой помощи. Еще один человек числится пропавшим без вести. Предварительно, одной из причин крушения могло стать низкое снижение вертолета над водой.

Ранее вертолет с двумя пилотами упал в море Персидского залива. Воздушное судно выполняло тренировочный полет.