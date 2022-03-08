Уголовное дело возбудили после крушения самолета в Ленобласти

После крушения легкого самолета в Волховском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного следственного управления на транспорте СК России. Как установили следователи, полет не был санкционирован. В результате погибли два человека.

«По факту крушения летательного аппарата в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта“)», — говорится в сообщении ведомства.

Крушение гироплана произошло 8 марта около 14:30 между деревнями Потанино и Весь. На борту летательного средства находились два человека — пилот и пассажир. Они получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до приезда скорой помощи. Самолет полностью разрушен.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится опрос свидетелей происшествия. Удалось установить, что полет самолета не был санкционирован. Также отсутствовало свидетельство о летной годности транспортного средства.