Уголовное дело возбудили после гибели троих взрослых и двоих детей в выгребной яме под Воронежем

Страшная трагедия произошла в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района. По предварительным данным, двухлетняя девочка провалилась в канализацию из-за приоткрытой крышки люка. За дочерью рванула мать, чтобы спасти малышку. Потом в яму прыгнули ее восьмилетняя дочь и муж.

Спасти семью пытались соседи. В итоге три взрослых и два ребенка скончались от яда, который скопился в яме. Один из соседей, прыгнувших в яму, остался жив, сейчас он находится в реанимации с диагнозом «Отравление метаном».

На данный момент возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». У погибших родителей остались еще две дочери. Одной шесть лет, второй — 10 месяцев.