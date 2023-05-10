10 мая 2023, 13:01
Уголовное дело возбудили после гибели трех человек в пожаре на северо-востоке Москвы
СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
По факту гибели трех человек в пожаре на Северодвинской улице на северо-востоке столицы следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал СК России по Москве.
«По факту гибели людей в результате пожара на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.
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По данным следствия, пожар в квартире произошел утром в среду, 10 мая. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело мужчины. Кроме того, во дворе дома нашли другого погибшего, который получил несовместимые с жизнью травмы при падении с высоты.
Третий раненый мужчина лежал на первом этаже дома, но врачи не смогли его спасти. Следователи назначили медицинские и пожаротехнические судебные экспертизы.
Ранее доследственную проверку пожара взяла под контроль Бабушкинская межрайонная прокуратура. Прокуроры опубликовали фотографии из сгоревшей квартиры.
Пожары
Следственный комитет России
Москва 2023
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