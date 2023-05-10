Происшествия 10 мая 2023, 13:01 Уголовное дело возбудили после гибели трех человек в пожаре на северо-востоке Москвы СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

По факту гибели трех человек в пожаре на Северодвинской улице на северо-востоке столицы следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал СК России по Москве.

Пресс-служба Следственного комитета

«По факту гибели людей в результате пожара на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.

Реклама

По данным следствия, пожар в квартире произошел утром в среду, 10 мая. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело мужчины. Кроме того, во дворе дома нашли другого погибшего, который получил несовместимые с жизнью травмы при падении с высоты.

Третий раненый мужчина лежал на первом этаже дома, но врачи не смогли его спасти. Следователи назначили медицинские и пожаротехнические судебные экспертизы.

Ранее доследственную проверку пожара взяла под контроль Бабушкинская межрайонная прокуратура. Прокуроры опубликовали фотографии из сгоревшей квартиры.