Происшествия 30 мая 2023, 15:53 Уголовное дело возбудили после гибели трех человек при пожаре в Одинцове СК: дело возбудили после гибели 3 человек при пожаре на пункте приема металла в Одинцове

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Уголовное дело возбудили после того, как три человека погибли при пожаре на пункте приема металла в Одинцове. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале.

«В ходе тушения пожара, произошедшего в пункте приема металла в Одинцовском городском округе, обнаружены тела троих человек», — уточнили в ведомстве.

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Следователь следственного отдела по Одинцову возбудил дело по статье уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Специалисты выехали на место возгорания, чтобы провести осмотр. Следователи и криминалисты пытаются установить причины и обстоятельства случившегося, сообщили в подмосковном ГСУ СК.

По предварительной версии, пожар на пункте приема металла начался из-за замыкания электропроводки. Информация о личностях троих погибших пока не поступала.