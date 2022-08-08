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    08 августа 2022, 09:56

    Уголовное дело возбудили после гибели рабочих в коллекторе

    Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела после гибели трех рабочих в коллекторе в Москве

    Глеб Гладков

    Возбуждено уголовное дело после гибели трех рабочих в коллекторе в районе Люблино во время ливня. Об этом сообщила прокуратура Москвы, передало РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“). Ход расследования контролируется прокуратурой», — сообщили на сайте прокуратуры Москвы.

    Ведомство также проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

    Несчастный случай произошел в районе Люблино 7 августа, когда 13 рабочих, чистивших водосток, оказались во время ливня в шахте и некоторых унесло потоком воды. Пятеро из них поднялись на поверхность самостоятельно, пятерых подняли спасатели, трое погибли. Двое погибших оказались гражданами Киргизии, один — Таджикистана.

    Ранее стало известно, что спасатели завершили поисковые работы пропавших в московском коллекторе рабочих. Пострадавшим сотрудники пожарно-спасательного гарнизона оказали необходимую медицинскую помощь.