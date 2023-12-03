Происшествия 03 декабря 2023, 18:57 Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на московской стройке СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройобъекте в Москве Telegram-канал СКР Москвы

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В Северо-Западном округе Москвы на стройплощадке погиб 21-летний рабочий. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, 3 декабря на стройке на Волоколамском шоссе во время разгрузочных работ на голову рабочего упал кусок железной конструкции. От полученных травм он скончался до приезда скорой.

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Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и собрали материалы для выяснения всех обстоятельств случившегося. Устанавливаются должностные лица, которые допустили нарушение правил охраны труда. Сотрудники СК назначили необходимые судебные экспертизы.

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