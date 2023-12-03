03 декабря 2023, 18:57
Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на московской стройке
СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на стройобъекте в Москве
В Северо-Западном округе Москвы на стройплощадке погиб 21-летний рабочий. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
По предварительным данным ведомства, 3 декабря на стройке на Волоколамском шоссе во время разгрузочных работ на голову рабочего упал кусок железной конструкции. От полученных травм он скончался до приезда скорой.
Реклама
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и собрали материалы для выяснения всех обстоятельств случившегося. Устанавливаются должностные лица, которые допустили нарушение правил охраны труда. Сотрудники СК назначили необходимые судебные экспертизы.
На днях в Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице.
Строительство
Москва 2023
Реклама
Реклама