Уголовное дело возбудили после гибели пенсионера в аварии на Урале

В Челябинске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пионерской в ДТП погиб 78-летний пенсионер. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Пенсионер был водителем ВАЗ-2101. При повороте на улицу Пионерскую он пропускал встречные автомобили, когда в него въехал Mitsubishi Grandis. Иномарка двигалась в прямом направлении по Комсомольскому проспекту. В результате сильного удара водителя отечественного авто выбросило через окно. Ремней безопасности в машине не было. Возбуждено уголовное дело.