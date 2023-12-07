Происшествия 07 декабря 2023, 16:42 Уголовное дело возбудили после гибели младенца в селе на Урале СК возбудил дело после смерти ребенка в частном доме в селе на Урале РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили после смерти младенца в одном из сел Серовского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Мальчик родился в ноябре, 3 декабря его не стало — ребенок умер в частном доме, где живет его семья. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, уточнили в ведомстве.

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Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. В рамках расследования проведут экспертизу.

В комментарии местному изданию Е1 представители СУ СК уточнили, что появившиеся в ряде СМИ данные о том, что младенец якобы замерз в коляске, не соответствует действительности.

В областном главке МВД обратили внимание, что в семье, потерявшей ребенка, воспитываются еще несколько детей.

«Отец умершего ребенка работает у одного из местных индивидуальных предпринимателей, а мать нигде не работает, поскольку занимается воспитанием детей», — уточнил в беседе с E1 глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

По данным издания, семья не состояла на учете в ПДН. В серовском отделе по делам несовершеннолетних сообщили, погибший ребенок родился недоношенным. Информацию о смерти от холода там так же опровергли.