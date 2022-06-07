Уголовное дело возбудили после гибели годовалой девочки в пруду Ленобласти

Годовалая девочка погибла в поселке Запорожское в Приозерском районе Ленинградской области. В результате сотрудники органов возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-служба ГСУ СК по региону.

Девочка погибла 5 июня — она находилась с родителями на участке. В какой-то момент ребенок остался без присмотра взрослых, упал в расположенный на территории пруд и утонул. При этом ее семью характеризуют как благополучную.

На место прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного отдела по Приозерску. Сотрудники органов возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.