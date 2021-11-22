Уголовное дело возбудили после гибели двух взрослых и ребенка на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью трех человек на Алтае. Там в результате пожара скончались мужчина, женщина и маленький ребенок. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на представителей ведомства.

«Пожар произошел накануне днем в одном из частных домов Горно-Алтайска, где находились трое взрослых и восьмилетний ребенок. В результате инцидента погибла хозяйка дома и брат сожителя, а также ее малолетний сын. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, а правоохранители изымают продукты горения для последующей комплексной пожарно-технической судебной экспертизы», — добавили в управлении.

По предварительным данным, перед началом пожара хозяева дома употребляли спиртные напитки. Примерно в три дача дня мужчина обнаружил в месте установки печи огонь и попытался своими силами его потушить, однако у него не получилось. В МЧС предварительной причиной ЧП называют нарушения правил безопасности при установке и эксплуатации печного отопления.