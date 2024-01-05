Происшествия 05 января 2024, 12:19 Уголовное дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в СНТ Подмосковья Подмосковный СК возбудил дело после гибели двух девочек при пожаре в СНТ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уголовное дело возбудили дело после гибели двух девочек 14 и 15 лет при пожаре в частном доме в СНТ «Лесное-2» в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

По предварительным данным, причиной пожара 4 января стало неосторожное обращение с огнеопасными предметами. Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Реклама

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Ход расследования взяла под контроль Ногинская городская прокуратура. Окончательные выводы о причинах пожара сделают по итогам экспертного исследования, подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства Подмосковья.

По информации МЧС региона, с детьми перед пожаром оставался дедушка одной из девочек. Ночью он обнаружил, что отопительный прибор садового дома неисправен, и своими силами попытался его отремонтировать. В ходе работ произошла вспышка газовоздушной смеси, после началось возгорание.