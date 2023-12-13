13 декабря 2023, 10:48
Уголовное дело возбудили после гибели девочки с бабушкой и дедушкой при пожаре в Лыткарине
СК возбудил дело после гибели ребенка и двух взрослых при пожаре в Лыткарине
Сотрудники главного следственного управления СК России по Московской области возбудили уголовное дело после гибели девочки, ее бабушки и дедушки при пожаре в Лыткарине. Об этом сообщила «360» старший помощник руководителя подмосковного главка Следкома Ольга Врадий.
По ее словам, пожар случился в ночное время в одной из квартир. Причиной происшествия стало замыкание электрического щита, уточнила Врадий.
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«После ликвидации возгорания обнаружены тела семилетней девочки, а также ее дедушки и бабушки», — сказала старший помощник руководителя регионального ГСУ СК России.
Уголовное дело после пожара возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас на месте ЧП работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр, устанавливают обстоятельства и причины случившегося, заключила Врадий.
По данным источника «360», пожар в Лыткарине произошел на первом этаже трехэтажного дома на Первомайской улице. Жертвами стали 63-летний мужчина, 62-летняя женщина и их внучка. Еще семь человек пострадали, пятеро из них — дети.
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