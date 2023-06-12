Происшествия 12 июня 2023, 08:27 Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек при пожаре в Орехово-Зуеве СК РФ: уголовное дело возбудили после смерти четырех человек при пожаре в Орехово-Зуеве Пресс-служба Следственного комитета

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Две пожилые женщины и двое шестилетних детей погибли 12 июня при пожаре в частном доме в одной из деревень в Орехово-Зуеве. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подробности сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание», — указано в сообщении.

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На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты. После осмотра территории специалисты назначат комплекс экспертиз, расследование продолжается.

Накануне, 11 июня, более 20 человек эвакуировались из-за пожара в квартире на северо-западе Москвы. Дом не был газифицирован, поэтому пожарным удалось быстро попасть в полыхающее помещение. Оказалось, что возгорание произошло из-за прорыва трубы горячего водоснабжения.