Уголовное дело возбудили после гибели 3 человек в пожаре в Ногинске

По данным следствия, здание вспыхнуло 4 октября, около 02:00. Когда дом загорелся, в помещении находились четверо взрослых и трое детей. Двое взрослых и столько же несовершеннолетних вовремя выбежали на улицу.

Тела 47 и 76-летних женщин и ребенка в возрасте 13 лет нашли пожарные, когда боролись с огнем.

По предварительным данным, причина пожара — неисправность электропроводки. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Правоохранители опрашивают свидетелей.