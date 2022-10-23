Уголовное дело возбудили после ДТП в Москве, в котором погибли женщина с ребенком | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 01:20 Уголовное дело возбудили после ДТП в Москве, в котором погибли женщина с ребенком Уголовное дело возбудили после ДТП в Москве, в котором погибли два человека

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Солнцевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщил Telegram-канал ГСУ СК РФ по Москве. Такое решение ведомство приняло после гибели женщины и ребенка в ДТП на западе столицы.

По данным следствия, вечером 22 октября 37-летний водитель Audi на улице Богданова сбил двух пешеходов. Женщина с ребенком переходили дорогу в установленном для этого месте. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

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Следователи готовят документы для автотехнической судебной экспертизы. Прокуратура Москвы держит расследование этого дела на контроле, сообщил Telegram-канал ведомства.

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Серьезная авария также произошла вечером под Пензой. Там рейсовый автобус наехал на припаркованный УАЗ, пострадали три человека.