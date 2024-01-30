Происшествия 30 января 2024, 15:50 Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью погибшими в Соль-Илецком округе Следком возбудил уголовное дело по ДТП на трассе в Оренбургской области

Читать 360tv в

В аварии на трассе в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области погибли пять человек, в том числе трое детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и показал в своем Telegram-канале место ДТП.

Уголовное дело возбудили по части пятой статьи 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи осмотрели место ДТП и допросили свидетелей.

Реклама

Авария произошла 30 января на трассе Казань — Оренбург — Акбулак в сторону Оренбурга. По версии следствия, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся с другим автомобилем, а он — с машиной дорожной службы. Пять человек погибли на месте, в том числе дети трех и девяти лет.

В поселке Рощино Челябинской области машина помяла четыре авто на парковке. Владелец забыл поставить ее на ручной тормоз и включил автозапуск.