11 июня 2023, 19:47
Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью погибшими в Крыму
СК возбудил дело после ДТП с пятью погибшими в Крыму
СК по Крыму и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Бахчисарайском районе республики. Жертвами аварии стали пять человек, включая ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате трагедии скончались взрослые участники дорожного движения и несовершеннолетний пассажир Dacia в возрасте 14 лет», — отметили в ведомстве.
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По предварительным данным, авария произошла в 10:10 по московскому времени в Бахчисарайском районе. Водитель автомобиля Kia выехал на встречу и столкнулся с автомобилем Dacia.
В результате ДТП погибли женщина-водитель Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault. Также травмы получили четверо детей, находившихся в Renault. Один из них позже скончался в больнице.
Прокуратура республики организовала проверку для выяснения всех обстоятельств и причин смертельного дорожного происшествия.
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