Происшествия 22 июля 2023, 14:05 Уголовное дело возбудили после ЧП со стрельбой в элитном поселке под Истрой СК по Московской области завел уголовное дело после ЧП со стрельбой под Истрой РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в Истре по факту угрозы насилия и посягательства на жизнь сотрудников полиции. Расследование началось после того, как неизвестный мужчина захватил дом в элитном поселке Шервуд и выстрелил в сторону силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

«Следователем <…> возбуждено уголовное по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

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Прокуратура Подмосковья взяла под контроль ход расследования. На место ЧП прибыл исполняющий обязанности Истринского городского прокурора Никита Мозговой. Туда же выехали следователи и криминалисты.

По предварительным данным, утром 22 июля в поселке Шервуд под Истрой неизвестный мужчина проник в частный дом. Он начал сыпать угрозами в адрес прибывшего на место участкового и показал оружие. После этого забаррикадировался в доме и выстрелил в сторону силовиков.

Сотрудники СОБР Росгвардии Московской области, по данным источника «360», начали штурмовать захваченный в поселке дом.