Происшествия 24 мая 2023, 17:38 Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство пятиклассника-велосипедиста в Ленобласти

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В Ломоносовском районе Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По версии следствия, 23 мая четвероклассник толкнул ехавшего на велосипеде рядом с ним пятиклассника. Мальчик выехал на встречную полосу, после чего врезался в машину.

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Отмечается, что пострадавшего школьника с многочисленными травмами доставили в больницу, его состояние здоровья оценивается как тяжелое.