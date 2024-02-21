Происшествия 21 февраля 2024, 20:57 Уголовное дело возбудили по факту гибели трех человек в пожаре в Луховицах СК возбудил уголовное дело по факту гибели в пожаре в Луховицах трех человек РИА «Новости»

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После смертельного пожара в деревне Городище городского округа Луховицы возбудили уголовное дело. В результате ЧП погибли три человека, включая двоих детей, сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

Пожар случился утром 21 февраля. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела женщины и двух несовершеннолетних. Ими оказались 13-летний сын погибшей и ее пятилетний внук.

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Экспертиза установила, что очаг возгорания находился на кухне, пристроенной к дому. По предварительной версии, пожар случился из-за неисправной электропроводки. Криминалисты завершили осмотры и назначили пожарно-технические и медицинские экспертизы. Следователи продолжают опрашивать соседей и родственников, сообщили в ведомстве.

В Ивановской области крупный пожар унес жизни двух человек. Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в селе Агрофенино.