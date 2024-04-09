Происшествия 09 апреля 2024, 08:58 Уголовное дело возбудили по факту гибели 6 человек на пожаре в Воскресенске СК возбудил уголовное дело после гибели 6 человек при пожаре в Подмосковье Пресс-служба Следственного комитета

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В Воскресенске в результате гибели на пожаре шести человек, в том числе четырех детей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

пресс-служба СК РФ

«Следователем следственного отдела по городу Воскресенск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины, а также их четырех детей», — указали в ведомстве.

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Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 9 апреля в поселке Фасфоритном в Воскресенке загорелся жилой дом. Во время локализации пожара спасатели нашли обгоревшие тела женщины и ее супруга, а также четырех несовершеннолетних. Два ребенка смогли спастись. Ребята успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты назначили пожаро-техническую и судебно-медицинские экспертизы. Причины возгорания пока не установили.