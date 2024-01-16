Происшествия 16 января 2024, 16:16 Уголовное дело возбудили из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде СК возбудил дело из-за коммунальной аварии с пострадавшими в Нижнем Новгороде

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Сотрудники управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за коммунальной аварии в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.

Утром 16 января в Нижнем Новгороде прорвало трубу с кипятком на Студеной улице.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — указали в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что из-за коммунальной аварии пострадали несколько человек. Они получили ожоги разной степени тяжести, сейчас людям оказывают медицинскую помощь. Данные о количестве пострадавших пока уточняют.

Следователи СК осматривают место ЧП и ведут другую работу, чтобы выяснить причины случившегося.

Генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил «360», что последствия прорыва горячей воды устранят в течение дня. Всем получившим ожоги компенсируют моральный и физический вред, заверил руководитель организации.