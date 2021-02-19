Уголовное дело возбудили из-за пожара с погибшими в Кирове

В Кирове возбуждено уголовное дело после пожара, в котором погибли женщина и четверо несовершеннолетних детей. На месте все еще работают криминалисты.

19 февраля, в 00:46, в городе Кирове произошел пожар — в деревянном доме, расположенном по адресу: улица Бородулина, дом 38. На месте пожара обнаружили тело женщины 1973 года рождения, а также тела четырех несовершеннолетних, сообщил СК РФ.

На место происшествия выезжали руководитель следственного управления СК России по Кировской области Андрей Виноградов, следователи, криминалисты. Последние продолжают работать на месте трагедии, проводят осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели. Назначены экспертизы, чтобы разобраться в причинах пожара.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

В ведомстве сообщили, что за время расследования проверят работу сотрудников органов опеки и попечительства, органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, работников управляющей компании, обслуживающей жилой дом. Кроме того, они проверят дом, в котором жили погибшие, дополнили в ведомстве.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, огонь удалось потушить в 01:30 на площади 70 квадратных метров. Всего на месте работали 43 спасателя и 11 единиц техники.