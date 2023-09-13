Происшествия 13 сентября 2023, 17:41 Уголовное дело возбудили из-за падения рабочего в котлован на стройке в Москве СК возбудил дело после падения рабочего в котлован на стройке на севере Москвы Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москве

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После травмирования рабочего на стройке на севере столицы возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 11 сентября на строительном объекте на улице 1-го Ямского Поля во время проведения строительных и монтажных работ. Рабочий упал в котлован строящегося здания. Мужчина 1966 года рождения получил различные телесные повреждения. Его доставили в столичную больницу для оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Прокуратура Москвы

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия, назначили несколько экспертиз, включая судебно-медицинскую и строительно-техническую, и начали изучение строительной документации и допросы очевидцев произошедшего.

Ранее рабочий погиб после падения с высоты на стройке на севере Москвы.