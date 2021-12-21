Уголовное дело возбудили из-за ЧП на шахте имени Рубана

Уголовное дело возбудили из-за ЧП, произошедшего на шахте имени Рубана в Кузбассе. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Кемеровской области, передал ТАСС.

Дело возбудили по статье о неправомерной выдаче документов о том, что шахтные системы безопасности исправны. Следствие предположило, что эксперт от федерального учреждения «Кемеровский центр стандартизации и метрологии» выдал необходимый для работы документ без реально проведенной проверки механизмов контроля газовой обстановки.

В результате такого действия контролирование состава атмосферы в шахте не проводилось должным образом, и безопасность ее рабочих и любых других посетителей оказалась под угрозой.

В шахте имени Рубана в Кузбассе произошло нагревание угольного пласта, из-за чего 128 рабочих эвакуировали на поверхность. В «Сибирской угольной энергетической компании» сообщили, что возгорания не произошло, но источник в экстренных службах рассказывал СМИ о том, что в шахте все-таки было открытое горение, которое позже ликвидировали.