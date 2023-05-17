Происшествия 17 мая 2023, 13:55 Уголовное дело в отношении автора красных крестов на асфальте возбудили в Москве Силовики задержали в Москве автора красных крестов на дорогах РИА «Новости»

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В Москве силовики задержали мужчину, который рисовал красные кресты на асфальте накануне Дня Победы. Им оказался 25-летний Константин Кочанов. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По версии следствия, он нарисовал как минимум три таких изображения: два у домов в Большом Козловском переулке и один — на Нижней Красносельской улице. Специалисты считают, что это реальная угроза подрыва безопасности государства.

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Красные кресты появились в городе в ночь с 8 на 9 мая. Их фотографии сразу опубликовали в украинских пабликах с посылом, что это метки для беспилотников. Однако в СМИ изначально опровергли эту информацию и объяснили появление этих знаков тем, что это точки расположения геодезических пунктов, которые используют для топографической съемки местности.

Однако сейчас Кочанов официально стал фигурантом дела о хулиганстве по мотивам политической ненависти.

В конце марта этого года Тверской суд Москвы на месяц арестовал кандидата юридических наук Елену Родину по делу о призывах к терроризму.