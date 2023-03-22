Происшествия 22 марта 2023, 18:12 Уголовное дело против водителя, который устроил смертельное ДТП в Екатеринбурге, закрыли

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Суд в Екатеринбурге закрыл дело против мужчины, который устроил смертельное ДТП в декабре 2022 года. Об этом сообщил Е1.RU.

Водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу ВАЗ-14 во время поворота налево на перекрестке. В попытке уйти от столкновения водитель отечественной легковушки выехал на тротуар, где сбил пенсионерку. В результате женщина погибла в больнице.

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Виновным признали водителя иномарки, однако суд закрыл дело по просьбе дочери погибшей. Мужчина извинился перед ней и выплатил компенсацию, написал «Царьград».

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