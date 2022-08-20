Уголовное дело после смертельного ДТП в Дагестане передали в СК

Уголовное дело по аварии в Ногайском районе Дагестана с восемью погибшими передали в республиканский главк СК. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, водитель пассажирского автомобиля Fort Тransit во время проезда 30-го километра автодороги Кочубей — Нефтекумск — Минводы не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовиком.

В результате аварии семь человек погибли на месте, еще шестеро госпитализированы. Спустя какое-то время один из пострадавших скончался в больнице.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в республиканском Следкоме, уточнив, что ход расследования взят под особый контроль.

Ранее прокуратура Дагестана сообщила об увеличении числа погибших в ДТП с «газелью». В результате аварии на месте погибли семь человек, в том числе ребенок.

Одна женщина скончалась в больнице. По поручению прокурора республики Алексея Ежова уголовное дело изъято из полиции и для дальнейшего расследования передано в следственный комитет.

Авария произошла в ночь на 20 августа, около 02:30, на 30-м километре автодороги Кочубей — Нефтекумск — Минеральные Воды.