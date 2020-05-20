Крушение Ми-8 под Клином будут расследовать по статье «Нарушение полетов»

Следственный комитет России открыл дело о нарушении правил полетов после крушения военного вертолета Ми-8 в Подмосковье. Погибли три человека.

Вертолет разбился возле озера Удельное в Клину 19 мая. Это расследуют по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Следствие уточнило, что экипаж Ми-8 вылетел с аэродрома в Клину вечером во вторник. Связь прервалась в 19:59. Позже на место прибыли спасатели. Они обнаружили вертолет и трех погибших. Специалисты забрали бортовые самописцы вертолета — это поможет выяснить обстоятельств крушения. Тела членов экипажа направили на судебно-медицинскую экспертизу

«Организованы детальный осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива. Ведется работа по поиску очевидцев аварии», — добавили в Следственном комитете.

Минобороны ранее заявило, что предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. В ведомстве отметили, что авария произошла во время выполнения учебно-тренировочного полета.