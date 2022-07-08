Уголовное дело по факту гибели 52-летнего мужчины возбуждено в Удмуртии

В городе Можга Удмуртской Республики полиция обвинила 17-летнего подростка в совершении убийства 52-летнего мужчины. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

Как рассказали правоохранители, убийство произошло днем 6 июля. По версии следствия, мужчина вместе с подростком выпивала на улице Труда. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в котором подросток нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами. Мужчина от полученных травм умер на месте.

После завершения экспертизы подозреваемого должны заключить под стражу. Следствие возбудило уголовное дело.